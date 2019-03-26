Нурмагомедов о решении Макгрегора завершить карьеру: В джунглях может быть только один король

Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру в боях.

«В джунглях может быть только один король. Только один», – написал Нурмагомедов в своем твиттере.

There can be only one king in the jungle.

Only ?? pic.twitter.com/BuqVNUkoR0 — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 26 марта 2019 г.







Напомним, именно Нурмагомедов стал пока последним соперником Макгрегора. 6 октября 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом. Затем российский боец выпрыгнул за пределы октагона и инициировал массовую драку в зрительном зале со сторонниками Макгрегора.

С тех пор постоянно ходили разговоры о бое-реванше между ними. 26 марта Макгрегор написал, что завершает карьеру. Однако он не в первый раз делает подобное заявление. В 2016 году также в твиттере ирландец уже сообщал, что завершает карьеру после проигрыша Нэйту Диасу. Однако затем он не только вернулся, но и взял у того реванш.