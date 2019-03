Нурмагомедов о решении Макгрегора завершить карьеру: В джунглях может быть только один король

Российский чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Конора Макгрегора завершить карьеру в боях.

«В джунглях может быть только один король. Только один», – написал Нурмагомедов в своем твиттере.

There can be only one king in the jungle.

Only ?? pic.twitter.com/BuqVNUkoR0