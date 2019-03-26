В Хабаровске коллектор в мечтах о премии выбивал долги с помощью порнотворчества

В Хабаровске суд арестовал коллектора, подозреваемого в изготовлении порнокарточек с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает сайт регионального Следственного комитета 26 марта.

Как полагает следствие, арестованный специалист микрофинансовой организации проживал в Иркутске, но работал с клиентами из Хабаровска. Один из должников накопил сумму в 197 тысяч рублей. Ни SMS, ни звонки с угрозами опорочить репутацию не способствовали выплатам. Тогда коллектор решил подойти к проблеме творчески и смастерил порнографический фотоколлаж с участием несовершеннолетнего ребёнка должника. Через некоторое время картинка появилась в Интернете.

«Несмотря на использование обвиняемым средств сокрытия информации о себе, правоохранительные органы установили его личность и местонахождение. В марте 2019 года он был этапирован из Иркутска в Хабаровск. Мужчина дал признательные показания, раскаялся, свои преступные действия объяснил желанием получить на работе премию в случае погашения должником кредита и процентов», — рассказали в СК.

За порнографическое творчество мужчине грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.





