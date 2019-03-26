Российский корвет "Орехово-Зуево" вошел в Средиземное море
Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" ВМФ РФ прошел черноморские проливы и находится в акватории Средиземного моря.
Накануне он вышел с базы Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.
Buyan-M class corvette of the Russian Black Sea Fleet, Orekhovo-Zuevo made her southbound passage through Istanbul, this morning. This her first Med deployment in 2019. pic.twitter.com/iD7whjyYEK— Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 26 марта 2019 г.
Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" ЧФ России, принятый в состав флота в декабре 2018 года, вышел в поход в Средиземное море, где будет нести службу вместе с фрегатом "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта, говорится в сообщении пресс-службы флота. Для экипажа корабля это первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач, отмечается в сообщении.
Справка:
"Орехово-Зуево" является многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Это седьмой корабль модернизированной серии "Буян-М", построенный для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.