Российский корвет "Орехово-Зуево" вошел в Средиземное море

Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" ВМФ РФ прошел черноморские проливы и находится в акватории Средиземного моря.

Накануне он вышел с базы Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.

Buyan-M class corvette of the Russian Black Sea Fleet, Orekhovo-Zuevo made her southbound passage through Istanbul, this morning. This her first Med deployment in 2019. pic.twitter.com/iD7whjyYEK — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 26 марта 2019 г.







Малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" ЧФ России, принятый в состав флота в декабре 2018 года, вышел в поход в Средиземное море, где будет нести службу вместе с фрегатом "Адмирал Эссен", который выполняет задачи в дальней оперативной зоне с начала марта, говорится в сообщении пресс-службы флота. Для экипажа корабля это первый выход в дальнюю морскую зону для выполнения поставленных задач, отмечается в сообщении.