Российский корвет "Орехово-Зуево" вошел в Средиземное море

Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" ВМФ РФ прошел черноморские проливы и находится в акватории Средиземного моря.

Накануне он вышел с базы Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе.

Buyan-M class corvette of the Russian Black Sea Fleet, Orekhovo-Zuevo made her southbound passage through Istanbul, this morning. This her first Med deployment in 2019. pic.twitter.com/iD7whjyYEK