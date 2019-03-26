В Финляндии в связи с проверками АЭС Fennovoima задержан следователь Полиции безопасности
Полиция безопасности Финляндии SUPO ведёт расследование в отношении одного из своих следователей, сообщает 26 марта Yle.
Занимая должность в SUPO, он отвечал за проверку мер безопасности в проекте АЭС Fennovoima, главным поставщиком которой выступает российский «Росатом». В то же время он подрабатывал на компанию, которая предоставляла свои услуги безопасности консорциуму Fennovoima и сама была объектом проверок.
Заниматься какой-либо другой деятельностью госслужащим запрещено. В задачи SUPO входит составление отчетов о безопасности финских компаний, которые выступают в качестве подрядчиков государственных органов и имеют дело с секретной информацией.
Данные о возможном конфликте интересов SUPO получила осенью 2018 года. Полицейского задержали 25 марта, в его доме провели обыск.
Строительство АЭС «Пюхяйоки» задерживается на 4 года. Проект до сих пор не получил разрешения на строительство.
Справка:
В декабре 2013 года контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" был подписан финской компанией Fennovoima Oy и АО "Русатом Энерго Интернешнл" (дочка "Росатома"). Российская сторона в 2014 году получила 34% в проекте. Станция будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006. Остальные две трети в проекте принадлежат консорциуму будущих покупателей электроэнергии АЭС Voimaosakeyhtiö SF. Официально ввод в эксплуатацию назначен на 2024 год.
Парламент Финляндии в декабре 2014 года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima подала заявку на получение лицензии на строительство станции в июне 2015-го. Однако этап лицензирования растянулся в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.
Общая стоимость проекта АЭС оценивается в 7 млрд евро. Мощность станции составит 1200 мегаватт. Производимый объём будет равен около 10% потребляемой в Финляндии энергии и примерно половине объёма электроэнергии, импортируемой в страну.
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