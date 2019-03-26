В Финляндии в связи с проверками АЭС Fennovoima задержан следователь Полиции безопасности

Полиция безопасности Финляндии SUPO ведёт расследование в отношении одного из своих следователей, сообщает 26 марта Yle.

Занимая должность в SUPO, он отвечал за проверку мер безопасности в проекте АЭС Fennovoima, главным поставщиком которой выступает российский «Росатом». В то же время он подрабатывал на компанию, которая предоставляла свои услуги безопасности консорциуму Fennovoima и сама была объектом проверок.

Заниматься какой-либо другой деятельностью госслужащим запрещено. В задачи SUPO входит составление отчетов о безопасности финских компаний, которые выступают в качестве подрядчиков государственных органов и имеют дело с секретной информацией.

Данные о возможном конфликте интересов SUPO получила осенью 2018 года. Полицейского задержали 25 марта, в его доме провели обыск.

Строительство АЭС «Пюхяйоки» задерживается на 4 года. Проект до сих пор не получил разрешения на строительство.





