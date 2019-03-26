В России создадут единый «маркетплейс» с онлайн-курсами. Чтобы поспеть за мировыми тенденциями

В Петербурге 26 марта проходит заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под председательством вице-спикера верхней палаты парламента Андрея Турчака. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сенатор предложил создать в России единую платформу с онлайн-курсами.

По словам Турчака, власти поставили задачу, чтобы к 2030 году как минимум 5 российских университетов были в числе 50 мировых вузов по направлению «цифровизация». Одним из условий нахождения в числе мировых лидеров станет развитие онлайн-образования.

«Нам необходимо создание федеральной общедоступной витрины или маркетплейса образовательных онлайн-программ. На базе имеющихся сервисов обычные пользователи получат возможность формировать собственные персональные программы обучения», – заявил Турчак.

Он добавил, что законодателям предстоит ещё скорректировать нормативную базу – она пока отстаёт и не прописывает возможности онлайн-образования. Кроме того, предстоит продумать форматы непрерывного образования граждан, в том числе и их обучению цифровой грамотности. По словам Турчака, в ближайшее время начнётся обучение с выдачей так называемого цифрового сертификата: за 5 лет планируется повысить цифровую грамотность одного миллиона граждан.

Напомним, в Интернете уже не первый год функционирует «Национальная платформа открытого образования», на которой в настоящее время представлен 351 онлайн-курс по разным направлением подготовки. Учредители проекта — МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, УрФУ, НИТУ «МИСиС». Все размещенные на платформе курсы — бесплатные и не имеют формальных требований к базовому уровню образования слушателей. Кроме того, широкой популярностью в России пользуется международная образовательная платформа Coursera. Ранее «Фонтанка» изучила какие платформы онлайн-образования доступны россиянам, и какие курсы пользуются спросом.





