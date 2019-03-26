Следственный комитет намерен отыскать виновного в неосторожной гибели в Неве школьника

Уголовное дело возбуждено транспортным СК после того, как в Неве утонул вышедший на лед четвероклассник. Следствие будет искать виновного в причинении смерти по неосторожности.

О возбуждении уголовного дела спустя сутки безрезультатного поиска сообщает Следственный комитет России. Вести его будет Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ, ведомству предстоит найти виновного по 109 статье УК РФ. К двум часам дня 26 марта следователи выяснили, что ребенок вышел на лед напротив дома 131 по проспекту Обуховской Обороны с приятелем «в дневное время», один из школьников «в результате пролома льда» провалился в воду и утонул. Установить предстоит причины и условия гибели мальчика, ведомство также намерено дать «принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за профилактику несчастных случаев с несовершеннолетними». Тело ребенка не найдено, к поискам привлечены 28 сотрудников МЧС.

Накануне водолазы обследовали 1200 кв. м акватории, под воду они спускались пять раз. «Работы осложнялись сильным течением, большим скоплением различного крупногабаритного мусора на дне Невы, а также ледоходом. Около полуночи работы пришлось завершить, так как это стало чрезвычайно опасно для жизни самих спасателей», – добавили в главном управлении МЧС.

Как сообщалось ранее, друг десятилетнего петербуржца смог выбраться из воды сам. Мальчики учились в параллельных классах, гулять они пошли без родителей.





