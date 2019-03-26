Почему мы любим «играть» с макетами

Красочный жилой комплекс, в залитом солнцем дворе которого стоит семейная пара с ребёнком и проезжает велосипедист. Это рендер - визуализация, с помощью которой покупатели представляют, как будет выглядеть будущий дом. Несколько ярких картинок на сайте - и впечатление составлено. Зачем же тогда девелоперы создают макеты своих проектов?

ПСК

Ведь они, наверное, и стоят дороже, и демонстрируют ровно то же, что и графика. И вообще это что-то из докомпьютерной эпохи. На самом деле, это не совсем так.

Визуальный помощник в выборе квартиры

Макет жилого комплекса – это объёмная физическая модель не только дома, но и его окружения с внутренней инфраструктурой и ландшафтом. Ни один рендер, ни одна фотография не дадут столь чёткого представления о расположении корпусов новостройки относительно друг друга, автомобильных дорог и ландшафта. А также о том, как будут выглядеть придомовые территории. При взгляде на макет легко представить себя рядом с ним. Макет существует в реальности сразу и целиком, совсем как настоящий дом. В то время как рендер, каким бы качественным он ни был, является лишь отражением перспективы с какой-то одной точки зрения.

Макет позволяет покупателям увидеть дом с высоты птичьего полёта, снизу, сбоку – как угодно, и представить, как именно он будет вписываться в архитектуру района. Это особенно важно для проектов точечной застройки в исторической части города. Архитектурный контекст в таком случае выходит едва ли не на первый план: дом должен развивать петербургские традиции, а не спорить с ними. Аккуратное цитирование стилей заметно в проектах «ПСК», построенных в локациях с историей, и это нагляднее всего видно на материальных моделях. Например, в офисе продаж на Выборгской улице, 4, где строится ЖК Nobelius, покупатели могут со всех сторон рассмотреть камерный фамильный дом, чей облик созвучен окружению квартала, носящего всемирно известную фамилию Нобелей.







Наконец, все мы родом из детства, поэтому уменьшенные копии реальной жизни вызывают большое внимание и искренний интерес. Популярность музея «Гранд Макет» в Санкт-Петербурге обязана именно специфике нашего восприятия и ностальгии по временам, когда деревья были большими. Кроме того, макеты жилых домов динамичны – в окнах загорается и гаснет свет, на перекрёстке рядом переключается светофор, включается и выключатся фасадная подсветка. Мелкие детали на фасадах и во дворах заставляют рассматривать макет внимательно и со всех сторон, находить примечательные элементы, обращать внимание на геометрию и сочетания цветов.

– 3D-визуализация служит подачей продукта с акцентированием на отдельных элементах проекта. Можно настроить яркость и освещение, задать сумерки или ясную погоду, изобразить лето или зиму, установить точку обзора. С этой точки зрения макет гораздо честнее. Он сделан ровно так, как будет выглядеть дом, его можно оценить вблизи и издалека, составить мнение без скидки на степень обработки изображения. Макет – это уже недвижимость, и он не поменяется. Поэтому в качестве основного ориентира покупатели предпочитают макет, – рассказывают в отделе маркетинга «ПСК».

На хорошем макете видно не только масштаб квартала – проработаны и мельчайшие детали вплоть до элементов декора, расположения игровых площадок и придомового освещения. Девелопер предоставляет разработчикам наиболее точную информацию, ведь заменить какую-то деталь за несколько минут не получится. А весь процесс строительства макета занимает месяц или два – почти столько же, сколько устройство фундамента для нового дома. По этим причинам именно макет самый достоверный и наглядный из всех «визуальных помощников» в выборе квартиры.

И кстати о цене. Качественный макет не дёшев. Однако стоимость комплекта рендеров для проекта нового ЖК, как правило, выше в 6-8 раз. Рендеры также необходимы для визуальной презентации проекта на сайте и в буклетах, поэтому экономия на макетах не стоит того, чтобы лишать покупателей удовольствия всесторонней оценки будущего дома.

Наглядное пособие для инвесторов

Макеты используют не только для прямых продаж. Жилой комплекс в миниатюре представляется на профильных мероприятиях для привлечения в проект партнёров и инвесторов. Он также может быть частью экспозиции на выставке или представлять проект на конкурсе. Высокая степень детализации и уже упомянутая неизменность – потенциальным инвесторам или руководству компании проще принимать решение, оценивая объект, как он есть.

Помимо практической функции макет выступает и в роли маркера основательного подхода к проекту. Если у девелопера нет макета дома, то это воспринимается как странность. Почти как отсутствие сайта в XXI веке.

Уже упоминавшийся макет жилого комплекса Nobelius размещён не только в офисе рядом с объектом строительства, но и в центральном офисе «ПСК» на наб. реки Карповки, 16, к. 2. Здесь же покупатели квартир в жилых комплексах «ПСК» могут увидеть макеты всех готовых и строящихся ЖК: «Дипломат», Look, Like, «Славянка», «Невский эталон».

Дополнят картину впечатлений менеджеры, предоставив всю информацию о планировках, ценах и предложения по ипотеке – лично в отделе продаж или по телефону (812) 680-15-39.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК «Невский эталон» – застройщик ООО "Ресурс", проектная декларация на сайте http://nevaetalon.ru/docs/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/