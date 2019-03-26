Воры срезали и унесли кабель правительственной связи возле Кремля

Фрагмент кабеля правительственной связи украли из коллектора, расположенного рядом с Кремлём в Москве.

Как пишет РБК 26 марта, исчезновение кабеля заметили накануне. В полицию с заявлением обратился 34-летний горожанин. По его словам, неизвестные срезали кусок правительственной кабельной линии из технологического коллектора, расположенного под Большим Москворецким мостом.

Видеонаблюдение на данном участке не ведётся. Сумма ущерба устанавливается.





