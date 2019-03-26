18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +1
$ 64.17р
72.58р
16:18 26.03.2019
Расширенный поиск

Финансы
26.03.2019 14:19
Печать

Правительство РФ обещает рост пенсий «до 20% от зарплаты» благодаря закону об индивидуальном капитале

Правительство России закончило подготовку законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который должен заменить накопительную систему, которая сейчас фактически отменена. Замена этой системы капиталом позволит пенсиям вырасти «до 20% от уровня зарплаты», заявил во вторник, 26 марта, министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии ведомства, пишет РБК.

«Законопроект предусматривает создание базы для индивидуального пенсионного капитала, нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам», – заверил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Помимо того что индивидуальный пенсионный капитал «позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы», он еще и создаст около 1,5% валового внутреннего продукта, считает министр. Новая пенсионная модель должна заработать, по мнению чиновника, в этом году.

Средняя зарплата в 2018 году в России, согласно Росстату, равнялась 43,4 тысячи рублей, средняя пенсия — 13,4 тысячи рублей. По логике вице-премьера, прибавка к средней пенсии должна составить 8 680 рублей.



Новая пенсионная модель разработана Минфином и Банком России. Она должна заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой состоялась в 2014 году и сейчас продлена до 2021 года.

После введения системы индивидуального пенсионного капитала работники начнут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Размер отчислений будет постепенно увеличиваться — от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет. Работодатель сможет софинансировать взносы работника, для этого должны быть предусмотрены налоговые льготы.

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале хотели принять в течение последних двух лет, но, сокрушались в Минфине, вопрос "подвис" из-за повышения пенсионного возраста.

Пенсионный фонд России два месяца назад пообещал информировать россиян о возможном размере будущих выплат за 15-20 лет до выхода на пенсию.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ЗАО «Ленстройтрест»
26.03.2019 15:29

ГК «Ленстройтрест» принимает участие в премии Urban Awards

ГК «Ленстройтрест» подала заявки на участие в федеральной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards.
Группа компаний «ЦДС»
26.03.2019 15:24

Мобильное приложение «Дома ЦДС» стало еще современнее

Группа ЦДС обновила мобильное приложение с дополненной реальностью «Дома ЦДС» для Google Play и App Store. Программа позволяет получить подробную информацию о строящихся жилых комплексах застройщика.
Setl City
26.03.2019 13:42

Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.
Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»
26.03.2019 13:37

«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
pixabay.com
25.03.2019 17:07

Эфиопия намерена наводнить российский рынок высококачественным кофе

Российскому бизнесу предложат наладить прямые поставки одного из самых высококачественных кофе в мире от производителей Эфиопии. Вопросы взаимодействия обсудят на Российско-Эфиопском торгово-инвестиционном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля этого года.
ПАО «Группа ЛСР»
25.03.2019 16:48

Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

У жителей «Европы Сити» появилась возможность приобрести свое первое парковочное место со скидкой 250 тыс. рублей, второе будет со скидкой уже в 350 тыс. рублей.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест
25.03.2019 16:34

«РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321 квартира в корпусе 2.1. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 г.
LEGENDA Intelligent Development
25.03.2019 16:16

Кто такой «Trendy hunter»*

Мы уже рассказывали о том, что такое жилье бизнес-класса, а сейчас открываем серию материалов о четырех типах покупателей такого жилья по версии LEGENDA: «trendy hunter»*, «опытном бизнес-потребителе», «заботливом родителе» и «бывалом прагматике».
БФА-Девелопмент
25.03.2019 15:08

БФА-Девелопмент: 27 лет в строю и на стройке

ГК «БФА-Девелопмент» отметила день своего основания. Компания давно и прочно связана с Петербургом, известна своими проектами по реставрации, восстановлению и приспособлению памятников архитектуры, активно строит и управляет коммерческой и жилой недвижимостью.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.03.2019 14:53

Мужчины-клиенты банка «Санкт-Петербург» потратили на подарки на 46.5 миллионов рублей больше, чем женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал покупки клиентов, совершенные 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и накануне праздников. Клиентов банка праздники побудили на новые транзакционные рекорды.
«Аквилон Инвест»
25.03.2019 11:45

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».