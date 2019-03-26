Правительство РФ обещает рост пенсий «до 20% от зарплаты» благодаря закону об индивидуальном капитале

Правительство России закончило подготовку законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале, который должен заменить накопительную систему, которая сейчас фактически отменена. Замена этой системы капиталом позволит пенсиям вырасти «до 20% от уровня зарплаты», заявил во вторник, 26 марта, министр финансов Антон Силуанов на заседании коллегии ведомства, пишет РБК.

«Законопроект предусматривает создание базы для индивидуального пенсионного капитала, нам нужно запускать этот механизм, потому что это даст возможность увеличивать пенсии нашим пенсионерам», – заверил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Помимо того что индивидуальный пенсионный капитал «позволит увеличить пенсию до 20% от уровня заработной платы», он еще и создаст около 1,5% валового внутреннего продукта, считает министр. Новая пенсионная модель должна заработать, по мнению чиновника, в этом году.

Средняя зарплата в 2018 году в России, согласно Росстату, равнялась 43,4 тысячи рублей, средняя пенсия — 13,4 тысячи рублей. По логике вице-премьера, прибавка к средней пенсии должна составить 8 680 рублей.







Новая пенсионная модель разработана Минфином и Банком России. Она должна заменить и модернизировать накопительную пенсию, заморозка которой состоялась в 2014 году и сейчас продлена до 2021 года.

После введения системы индивидуального пенсионного капитала работники начнут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды. Размер отчислений будет постепенно увеличиваться — от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет. Работодатель сможет софинансировать взносы работника, для этого должны быть предусмотрены налоговые льготы.

Законопроект об индивидуальном пенсионном капитале хотели принять в течение последних двух лет, но, сокрушались в Минфине, вопрос "подвис" из-за повышения пенсионного возраста.

Пенсионный фонд России два месяца назад пообещал информировать россиян о возможном размере будущих выплат за 15-20 лет до выхода на пенсию.