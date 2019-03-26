Facebook удалил почти две тысячи страниц, связанных с Россией. Причины — тролли, спам и украинский вопрос

1907 страниц в Facebook, имеющих отношение к России, удалила администрация соцсети. Об этом 26 марта сообщает компания в своем заявлении.

Большинство из удаленных страниц — 1757 — это группы. Также в черный список попали 86 страниц и 64 аккаунта. По словам представителей ФБ, в вину им ставится «скоординированное недостоверное поведение» и рассылка спама. Также удалены страницы, посвященные освещению темы Украины. Их администраторы пользовались поддельными аккаунтами.

ФБ передал информацию об удаленных страницах в правоохранительные органы.

Помимо российских, принудительно исчезли из соцсети порядка 700 аккаунтов, связанных с Ираном и Северной Македонией.





