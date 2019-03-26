Уволенная за фото в купальнике алтайская учительница решила не возвращаться в государственную школу

Уволенная после публикации в социальной сети фотографий в купальнике учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова не собирается связывать свою жизнь с общеобразовательной школой. Об этом она заявила 26 марта.

«В государственную общеобразовательную не хочу. Нет желания больше, тем более за копейки. Там 11-12 тысяч зарплата. В частной школе мне предложили работать, и в художественную можно. Я же по второму образованию художник, я портреты на заказ пишу, гравюры делать могу. И интереснее мне творчеством заниматься, детей учить. Благодарное занятие это, дети же сами туда приходят, с интересом», — цитирует педагога радиостанция «Говорит Москва».

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко возмутился увольнением педагога и пообещал найти для неё вакансию. Кувшинникова сообщила, что ещё не встречалась с чиновниками.

Татьяна Кувшинникова занимается спортом и состоит в Алтайской федерации зимнего плавания «Белые медведи». В феврале, после очередных соревнований она выложила фото, сделанное на озере. На карточках женщина в спортивном купальнике и с наградами, на другом снимке её запечатлели в лёгком коротком платье на шпильках. Педагог рассказала, что после жалобы родителей одного из учеников её уволили. История получила общественный резонанс, Кувшинникову восстановили в должности. Однако директор стала регулярно устраивать проверки работы учительницы, это вынудило её написать заявление об увольнении.





