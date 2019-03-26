Продажи Setl Group выросли на треть в Петербурге и области

Setl City

По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», за январь и февраль 2019 года прирост количества сделок холдинга Setl Group составил 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самыми популярными объектами компании стали ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «GreenЛандия», а также новые дома в зонах редевелопмента.

В прошлом году и начале текущего портфель холдинга Setl Group пополнился проектами разных классов, от комфорта до элиты, в привлекательных локациях. Среди объектов в зонах редевелопмента наибольший интерес покупателей вызвали жилые комплексы высокого комфорт-класса в Невском районе – «Pulse на набережной» и «Стрижи в Невском», а также в Московском районе – «Статус у Парка Победы» и др.

Отметим, что, по данным экспертов портала Urbanus.ru, в 2018 году холдинг Setl Group стал лидером по объему сделок на первичном рынке в Северной столице. По итогам 2018 года, опередив ближайших конкурентов на 8%, холдинг возглавил список самых востребованных застройщиков на петербургском рынке недвижимости. Доля продаж Setl Group общем объеме спроса по городу составила 21,01%.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group в Петербурге и области выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations ,

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/greenlandiya-2/ declarations , ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/greenlandiya/ declarations

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi