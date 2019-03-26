В России впервые с 2015 года будет зарегистрирован новый банк. Он создается IT-миллиардером

Впервые с апреля 2015 года в России будет зарегистрирована новая кредитная организация. Это будет казанский банк с числовым названием, который не планирует даже открывать офисы.

«Банк России принял решение о государственной регистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО «Банк 131», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ от 26 марта.

По данным СПАРК, Банк 131 зарегистрирован в Казани с уставным капиталом 340 млн рублей. Его учредитель – Дмитрий Еремеев – владелец международного IT-холдинга Fix с оборотом в $100 млн. В интервью «Бизнес Online» он рассказал, что создает банк нового типа: никаких офисов, никаких кредитов, все деньги — на счете в ЦБ. А выбор названия он объяснил тем, что он сам, его брат и мама оканчивали казанский физико-математический лицей № 131. На старте главным преимуществом Банка 131 станет огромная база клиентов его собственного кешбэк-сервиса ePN.bz, в котором около 3 млн пользователей.





