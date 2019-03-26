Что известно о футбольном агенте, земляке тренера сборной России Черчесова. Брат из ФСБ, скандальные сделки, фирмы-«прокладки»

Футбольный агент Алан Агузаров торгует спортсменами, рыночную стоимость которых искусно повышает Станислав Черчесов, уверяет комментатор Василий Уткин. «Фонтанка» проверила - этот тандем знаком десятки лет. Властные и силовые связи - в наличии.

Виктор Черчесов//Александр Подгорчук/Коммерсантъ

Комментатор Василий Уткин 25 марта на своем Youtube-канале развил предложенную им же тему взаимоотношений Черчесова и ведущего его юридические дела Агузарова. Агент выгодно продает игроков на информационной волне, которую создает главный тренер сборной России по футболу. Спортивное сообщество ищет конфликт интересов.

Земляки

Поводом для огласки стал передел агентского рынка. Один из самых ярких и перспективных российских игроков, 20-летний Иван Игнатьев, решительно отказался от заключения контракта на предложенных клубом «Краснодар» условиях и запросил сверхзарплату. Якобы спортсмен ушел от своего прежнего агента Германа Ткаченко и отдался Алану Агузарову. Не секрет, что Уткин работает на команду Ткаченко, так что, пользуясь инсайдерской информацией, приподнял над поведением Игнатьева завесу. Смысл ее в том, что футболиста Агузаров «перекупил» обещанием больших денег и подарком в виде новенького BMW 320, а за агентом якобы стоит главный тренер сборной России.

Спортивные журналисты задали Станиславу Черчесову вопрос о влиянии на игроков через Агузарова и услышали:







– Во-первых, я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить?.. Пусть дальше пишут. Когда прочитаю полностью, тогда я спокойно отвечу.

Ответ Станислава Саламовича мог быть искуснее. Агузаров не просто осуществляет юридическое сопровождение его, тренера, контрактов. Как выяснила «Фонтанка», их отношения гораздо глубже поверхностно-деловых.

Станислав Черчесов родился в сентябре 1963 года в городе Алагир Северной Осетии. Футболом занялся в местной школе «Спартак», в восьмидесятых переехал во Владикавказ, а оттуда – в Москву.

В том же году и в том же городе родились отец и дядя Алана Агузарова. Братья-близнецы сделали головокружительные карьеры.

Дядя Тамерлан Агузаров начинал в прокуратуре, во второй половине 1990-х был депутатом парламента Северной Осетии, с 1999-го по 2011 год – председателем Верховного суда республики. Много лет входил в состав Совета судей России. В 2011-м стал депутатом Госдумы от «Единой России», через четыре года возглавил Северную Осетию. В феврале 2016-го умер от пневмонии.

Отец Мурат Агузаров более десяти лет возглял республиканский Росреестр, баллотировался в Государственную думу в 2016-м. В мае 2018 года назначен советником главы Северной Осетии.

Станислав Черчесов и Мурат Агузаров знакомы со школы. Свои крепкие узы они не скрывают. В предвыборную госдумовскую кампанию тренер открыто поддерживал друга. Его слова опубликованы самим Агузаровым на своей странице в Instagram:

скриншот страницы/instagram.com/murat.aguzarov

Через три месяца Мурат Агузаров в соцсети поздравил тренера с днем рождения:

скриншот страницы/instagram.com/murat.aguzarov

Дети Агузарова всегда жили в достатке. Их дедушка Ким Агузаров работал вторым секретарем Алагирского райкома КПСС, бабушка Галина Созиева возглавляет местный филиал «Курортов Осетии» – санаторий «Тамиск».

Алан Агузаров – старший сын. Родился в июле 1988 года во Владикавказе и после школы перебрался в Москву, поступив в Московский государственный юридический университет имени Кутафина. В этом вузе его дядя Тамерлан в середине 2000-х (когда председательствовал в Верховном суде Северной Осетии и состоял в Совете судей России) оканчивал аспирантуру.

В октябре 2013 года в возрасте 25 лет Алан защитил диссертацию по теме «Современные аспекты правового регулирования труда спортсменов и тренеров» и стал кандидатом юридических наук, а чуть позже – лицензированным футбольным агентом РФС.

Алан Агузаров на официальном сайте тульского ФК "Арсенал"

Младший брат Алана, Сергей Агузаров, родился в 1990 году. У него тоже все хорошо. Сергей – следователь ФСБ. Он занимается громкими расследованиями. В 25-летнем возрасте, например, ему поручили дело студентки МГУ Варвары Карауловой, которая пыталась примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». А через год, в ноябре 2016-го, Сергей Агузаров занялся хакерской группой «Шалтай-Болтай» со вскрытой перепиской высокопоставленных чиновников, в том числе премьера Дмитрия Медведева.

Адвокат Сергей Бадамшин, защищавший Караулову, в разговоре с «Фонтанкой» быстро вспомнил амбициозного чекиста.

«Его ухоженный внешний вид отмечали все. Стильный, модный, молодежный. Очень уверен в себе», – отметил адвокат.

Добавим, что следователь из автопрома предпочитает Lexus.

В интервью Sports.ru руководитель Follow Me Sports Agency Александр Маньяков подробно рассказывал, в каких случаях пригождаются агентам неформальные связи. Бизнес этот не совсем прозрачный, и периодически требуется покровительство.

«Каждый агент принадлежит к какой-то общности людей», – резюмировал Маньков.

По имеющимся у «Фонтанки» телефонам Алан и Сергей Агузаровы не ответили. Утверждать, что брат помогает брату, мы не можем.

Комиссионные

В 2013-2014 годах Станислав Черчесов тренировал пермский «Амкар». Молодой специалист Алан Агузаров тоже был вовлечен в клубные дела, с ним заключили агентский договор об оказании услуг по подбору футболистов.

Документально известна история с переходом Александра Селихова. 8 июля 2014 года в «Амкар» перешел двадцатилетний вратарь Александр Селихов, отучившийся пару лет и в академии «Зенита». Пермяки не заплатили предыдущей команде вратаря ни копейки, но свои услуги Агузаров оценил в 1,7 млн рублей. В 2017 году Арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение, по которому агенту были выплачены 1,1 млн.

После «Амкара» Черчесов возглавил московское «Динамо», где на правах аренды играл Алан Касаев. Его интересы представлял Агузаров. Весной 2014 года был запущен слух о желании футболиста сменить клуб. При этом Черчесов публично заявлял, что хотел бы оставить Касаева в команде, и «Динамо» даже якобы предлагало ему контракт. На волне создавшегося ажиотажа футболисту сделал предложение «Локомотив», переговоры завершились за полторы недели. У агентского сообщества тогда остались сомнения, что Черчесов реально предпринимал какие-то шаги по сохранению Касаева в команде, а не «подыгрывал» своему младшему земляку.

В 2018 году из «Динамо» в «Спартак» перешел еще один клиент Агузарова – Александр Ташаев. По совпадению перед сделкой Черчесов пригласил его в сборную для подготовки к чемпионату мира. Общеизвестно, что вызов в национальную команду повышает рыночную стоимость игрока. Пока Ташаев был в расположении сборной, Агузаров активно комментировал возможную смену клуба. На чемпионате футболист так и не сыграл, а уход из «Динамо» получился громким. В его трудовом договоре была прописана сумма отступных 1,5 млн евро. Это сравнительно маленькие деньги. Ташаев, несмотря на действующий контракт, выплатил отступные и ушел в «Спартак». «Динамо» подало на него в суд, но проиграло. 9 марта 2019 года Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу клуба.

Не менее удивительным спортивным экспертам казался вызов в сборную весной 2018-го еще одного клиента Агузарова – вратаря Владимира Габулова. Он прочно сидел на скамейке запасных в бельгийском «Брюгге», и Черчесова неоднократно спрашивали, зачем национальной команде голкипер с нулевой практикой. Главный тренер отвечал, что он всегда поддерживает «своих игроков». На чемпионат Габулова не взяли, он промаялся в Бельгии до осени, 12 ноября объявил о завершении карьеры, а на следующий день стал министром физкультуры и спорта Северной Осетии.

В том же 2018 году состоялась, пожалуй, самая скандальная сделка российского футбола последних лет. Из Германии в Россию приехал футболист Константин Рауш. За его возвращение активно высказывался Станислав Черчесов. Раушу оставалось найти клуб, и им оказалось «Динамо». Контракт заключен 17 января 2018-го, москвичи выплатили немецкому «Кельну» 1,5 млн евро. Но их траты на этом не закончились.

За месяц до перехода Рауша, 14 декабря 2017-го, в Лондоне была зарегистрирована компания Golden Toys LLC. Учредителями, судя по выписке из британского реестра, выступили граждане России Владимир Ничипорук и Дмитрий Студеникин. Эта компания заключила с клубом «Динамо» договор о «предоставлении посреднических услуг по содействию в трудоустройстве футболиста Рауша Константина Викторовича». Размер вознаграждения – 1,25 млн евро. Владелец клуба, общественно-государственное объединение ВФСО «Динамо», узнало об этом посреднике лишь через несколько месяцев, на совете директоров, и подало в Арбитражный суд иск о признании договора недействительными. 14 марта 2019 года оно проиграло апелляционную инстанцию. Ранее МВД по заявлению объединения «Динамо» возбудило уголовное дело о хищении денежных средств, а директор клуба Евгений Муравьев лишился должности.

По утверждению Василия Уткина, за компанией Golden Toys стоит Алан Агузаров. В списке соучредителей его нет, но «Фонтанка» нашла по меньшей мере косвенное подтверждение этой информации.

В споре Golden Toys с «Динамо» по поводу выплаты 1,25 млн евро интересы фирмы представлял 43-летний московский адвокат Сергей Пронкин. Он же участвовал в судебной тяжбе Александра Ташаева, агентом которого, напомним, является Агузаров.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»