Семак потерял Кузяева до конца чемпионата. Всему виной травма, полученная в матче за сборную

Стали известны подробности травмы полузащитника футбольного клуба «Зенит» Далера Кузяева, полученной им в матче квалификации Евро-2020. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, футболист повредил латеральный мениск правого колена.

Кузяев уже успешно прооперирован в Германии. По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления составит 6-8 недель. Последний матч сезона "Зенит" проведет 26 мая против "Енисея" в рамках 30 тура РПЛ, и выход Кузяева на поле в этой игре сейчас выглядит маловероятным.

Напомним, Далер Кузяев получил травму по ходу матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 против Бельгии в минувший четверг, 22 марта. Игрок получил повреждение на 26-й минуте встречи и был заменен на Антона Миранчука. Напомним, сборная России проиграла Бельгии со счетом 1:3.

Отметим, что Кузяев буквально три недели назад восстановился от предыдущей травмы, полученной им в феврале на сборах «Зенита» в Испании.





