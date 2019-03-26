В Петербурге бывший главный менеджер Бинбанка получила второе уголовное дело. Клиенты потеряли с ней больше 4 млн

Сотрудница петербургского отделения коммерческого банка попалась на вольном обращении с деньгами вкладчиков. Через месяц после приговора за мошенничество серия её прегрешений обросла новыми эпизодами.

Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне экономическая полиция задержала 23-летнюю Лидию Озеркову по подозрению в особо крупном мошенничестве. Являясь главным менеджером дополнительного офиса Бинбанка на Московском проспекте, 167, молодая сотрудница, как считает следствие, воспользовалась своим служебным положением для личного обогащения.

Предполагается, что с сентября 2016 года по апрель 2018, решая с клиентами вопросы открытия и продления депозитов, без их ведома она через сторонний счёт «уводила» средства на свою карту.

28 февраля этого года Московский районный суд вынес ей приговор за серию мошеннических хищений. В объединённой пресс-службе судов уточнили, что бывшему менеджеру назначили 5 с половиной лет условно. В новом деле по тем же статьям упомянуты ещё восемь обманутых вкладчиков, которые при общении с Озерковой якобы теряли от 100 тысяч до миллиона рублей. Общий ущерб перевалил за 4,3 миллиона. Предприимчивая сотрудница ограничена подпиской о невыезде.







Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе банка «Открытие», под бренд которого ушёл Бинбанк, Лидия Озеркова работала в филиале на Московском проспекте до мая 2018 года. Подработку на клиентах остановила служба безопасности банка, которая выявила факты хищений и передала информацию в полицию.

«Следственные действия продолжаются. Ни один из клиентов петербургского филиала Бинбанка от действий его недобросовестного сотрудника в итоге не пострадал», – заверили в пресс-службе.