Претендовавший на пост главы ГУ МВД по СПБ и ЛО полковник Ильин возвращен на пост замначальника полиции

Начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Роман Плугин вернул в строй полковника полиции Михаила Ильина.

Как стало известно «Фонтанке», Ильин, чья должность была сокращена во время борьбы за пост главы петербургского главка, снова назначен заместителем начальника полиции по Ленинградской области.

Как писала «Фонтанка», сама должность была сокращена министром МВД Владимиром Колокольцевым. Он же теперь вернул её, а назначение Ильина подписал 21-го марта новый глава ГУ МВД Роман Плугин.

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