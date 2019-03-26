Renault отзывает в России более 19 тысяч машин из-за нарушений поставщика

ЗАО «Рено Россия» объявляет сервисную кампанию для автомобилей Renault Dokker и Duster. Под отзыв попали 19 218 машин, проданных в период с ноября 2017 года по настоящее время.

Как сообщает 26 марта пресс-служба Росстандарта, у попавших под отзыв автомобилей может быть неправильно размещена уплотнительная мембрана в усилителе тормозов. Причиной являются нарушения, допущенные на заводе-поставщике в процессе сборки.

В дилерских центрах специалисты проверят на Renault Dokker и Duster дату производства вакуумного усилителя тормозов и при необходимости заменят его. Все работы проведут бесплатно для владельцев.

В январе 2019 года Renault отзывал в России почти 4 тысячи автомобилей Sandero, Logan и Dokker из-за проблем с подушкой безопасности водителя.





