Выросло число россиян, которые отдают больше половины дохода на займы и кредиты

Восемь миллионов россиян тратят больше половины ежемесячного дохода на выплаты по кредитам и займам, посчитали в Объединенном кредитном бюро. Так живет каждый шестой заёмщик в стране.

Число людей, которые тратят больше 50% дохода на выплаты по кредитам и займам, растет год от года. Еще в 2016-2017 годах их было 12,7%, в 2018 — 13,8%, а на 1 марта 2019 года уже 14,6%. Больше половины должников (53%) при этом имеют доход в 20-50 тысяч рублей, а 25% и вовсе меньше двадцати тысяч, пишет 26 марта «Коммерсант».

В Центробанке, видя растущий уровень закредитованности населения, подготовили проект указания, согласно которому микрофинансовые организации будут обязаны рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков в случае, если сумма микрозайма превышает 10 тысяч рублей. Если она будет выше 50%, то будет применяться повышающий коэффициент, который призван дестимулировать выдавать микрозаймы лицам со значительной долговой нагрузкой.





