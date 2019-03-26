В Хельсинки напали на темнокожего кандидата в депутаты. Из-за агрессивной обстановки в Финляндии политикам напомнили о мерах безопасности

На члена партии «Союз левых сил» Сулдаана Саида Ахмеда, который баллотируется на выборах в парламент Финляндии, было совершено нападение. О случившемся он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Темнокожего кандидата родом из Сомали атаковали около станции метро «Итякескус» в Хельсинки днём 25 марта.

По словам Ахмеда, он ждал поезда, когда к нему подошёл финн лет сорока, вырвал из руки листовки, ударил его в грудь, назвал неверным и педофилом. «Даже не мечтай попасть в парламент», – крикнул нападавший.

Расследованием инцидента занялась полиция.







26-летний Сулдаан Саид Ахмед, которого в соцсетях называют «Чёрный лев», является гражданским активистом и вице-председателем партийного совета «Левых», а также входит в городской совет Хельсинки. Он стал первым беженцем, избранным в руководство партии в Финляндии.

На муниципальных выборах 2017 года кандидаты-мигранты тоже получали угрозы и оскорбления в свой адрес. Политическая атмосфера, по словам комиссара Хейкки Порола из полиции Хельсинки, стала агрессивнее во всей стране, пишет Yle. Многие кандидаты, независимо от национальной принадлежности, получают угрозы. В связи с этим им не рекомендуют вести предвыборную кампанию в одиночку.

В воскресенье, 24 марта, нападению подвергся глава МИД Финляндии Тимо Сойни (партия «Синее будущее»). Атакующего с бутылкой в руке сумели вовремя остановить. Мужчину 1967 года рождения подозревают в попытке нанесения телесных повреждений и сопротивлении представителям власти. В полиции, однако, заявили, что он не планировал нападение заранее.

Парламентские выборы в Финляндии состоятся 14 апреля. О том, что говорят финским избирателям за три недели до нового парламента о российской угрозе, читайте в материале «Фонтанки».