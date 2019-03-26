Хлеб - скоро задорого. Цены на муку в России выросли более чем вполовину

В России к середине марта на 53% выросли оптовые цены на муку высшего сорта. Рост стоимости хлебной муки произошел из-за подскочивших цен на зерно и топливо, общей инфляции и увеличения НДС, приводит во вторник, 26 марта, данные аналитической компании «Прозерно» и агропромышленного «НЭО Центра» РБК.

Тонна муки высшего сорта по данным на 15 марта стоит больше 20 тысяч рублей – против 13 тысяч годом ранее, говорят аналитики.

Вплоть до середины 2018 года цены на муку падали: если сравнивать март 2016 года с мартом 2018-го, то падение составило 15%, уточняют в «НЭО Центре».







Цены на муку напрямую зависят от стоимости продовольственного зерна. Затраты на производство на 75% состоят из затрат на покупку зерна, а зерно в прошлом году дорожало, говорят в Минсельхозе. При этом чиновники стараются убедить собеседников из РБК, что в себестоимости хлеба мука составляет всего 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на цены на хлеб.

Однако основные потребители производимой в России муки — это именно предприятия, которые изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия. Рост цен на муку хорошо видят производители хлеба, утверждают в Национальном союзе хлебопечения. Розничные же цены на муку выросли не так сильно, как оптовые. По крайней мере об этом говорят данные Росстата: в феврале 2019-го 1 кг пшеничной муки стоил в магазинах в среднем 35 рублей, что на 10% больше, чем годом ранее.

За 2019 год цены на хлеб могут вырасти на 6%, уже предсказывали в середине марта объединения пекарей.