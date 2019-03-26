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Власть
26.03.2019 13:28
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Первое кадровое решение генерала Плугина: воскрешен полковник Ильин. Но после особого мнения министра Колокольцева

Министр МВД Колокольцев восстановил недавно сокращенную им же должность заместителя начальника полиции ГУ МВД по Ленобласти. После чего начальник полицейского главка генерал Плугин вернул на прежнее место полковника Ильина. Неожиданные приказы - эхо борьбы за петербургское главное управление. Источники «Фонтанки» в столице уверяют, что сегодня Михаилу Ильину помогли совершенно другие силы, а не те, что еще недавно пытались провести его на позицию начальника ГУ МВД.

Первое кадровое решение генерала Плугина: воскрешен полковник Ильин. Но после особого мнения министра Колокольцева

Михаил Ильин//Петр Ковалев/Интерпресс

По информации «Фонтанки», 21 марта начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Роман Плугин вернул в строй полковника полиции Михаила Ильина. В приказе № 245 по личному составу указано: «Назначить: полковника полиции Ильина Михаила Викторовича  на должность заместителя начальника полиции (по Ленинградской области) ГУ МВД России … – бывшего заместителя начальника полиции (по Ленинградской области) ГУ МВД России, находящегося в распоряжении ГУ МВД России».

Напомним, что должность заместителя полиции по Ленобласти в петербургском главке в середине февраля этого года была упразднена самим министром МВД Колокольцевым. Решение было обосновано тем, что если указом Владимира Путина летом 2018 года утверждена новая, генеральская должность – заместителя начальника ГУ МВД по Ленобласти, то дублирование полномочий – чрезмерно. После упразднения  занимающий должность полковник Ильин был сокращен. Его вывели в так называемое распоряжение начальника ГУ МВД. Таким образом, полномочия Ильина прекратились, а он обязан был каждое утро являться в управление кадров и получать задания. Если они, конечно, были.

За этой процедурой скрывалось то, что «Фонтанка» неоднократно описывала. Публично все началось после новогодних каникул, когда стало известно, что полпредство по СЗФО инициировало представление полковника Ильина на пост начальника ГУ МВД. Одновременно начальник ГУ МВД, генерал Умнов, был представлен в администрацию президента министром Колокольцевым на своего помощника.



Не секрет, что эта информация вызвала шквал политологических мнений. В частности, в силовых структурах Петербурга обсуждалась роль врио губернатора Петербурга Александра Беглова и даже окружения банкира Юрия Ковальчука. Однако многие, разбирающиеся в скрытых «дворцовых» церемониалах, заметили мгновенное появление Валентины Матвиенко. 24 января спикер Совфеда не только приехала на коллегию к Сергею Умнову, но и приняла участие в открытии на Васильевском острове здания нового УМВД.    

Здесь уместно подчеркнуть – в результате 29 января на кадровой комиссии в администрации президента кандидатура Умнова на переход в Москву была утверждена, а материал проверки на Ильина отложен. Вскоре министр Колокольцев отозвал из АП свое представление на назначение Ильина на начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Более того, министр сократил должность заместителя полиции ГУ МВД по Ленобласти, а начальник главка Сергей Умнов уже своим приказом снял с должности Ильина. В это время силовики Петербурга поняли, чья сторона побеждает, хотя Сергей Умнов все же уехал на работу в Москву.

Наконец, 28 февраля Владимир Путин назначает на петербургский главк генерал-майора Романа Плугина.

Невзирая на нервозность обстановки на Суворовском, 52, сотрудники, обсуждая неожиданные взлеты и падения Ильина, удивлялись, что те силы, что двигали полковника наверх, не предпринимают действий для, своего рода, его спасения.

Логично, что новость о его возвращении показалась многим ответом. Тем не менее собеседники «Фонтанки» в центральном аппарате МВД абсолютно убеждены в обратном. 

– За Ильина заступились не те, кто его двигал на начальника ГУ МВД. Для них он уже не интересен, – убедительно прокомментировали журналисту «Фонтанки» на Житной, 16, в МВД РФ. 

На вопросы «Фонтанки», кому тогда это выгодно, наше издание также получило ответ: «Вы удивитесь, но в этом случае функция «выгодно» не рассматривалась. Это просто восстановление человеческой справедливости, если хотите. Ильин же не виноват, что его то вверх, то вниз…».

Однако в ГУ МВД Петербурга некоторые руководители уверены, что «вверх» еще не закончилось, и в будущем министр Колокольцев представит полковника Ильина уже на заместителя начальника ГУ МВД по Ленобласти. 

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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