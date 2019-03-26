ВТБ на пороге абсолютного рекорда по вкладу в бюджет Петербурга

По итогам 2018 года банк ВТБ выплатит налог на прибыль в размере 35,03 млрд рублей, став крупнейшим налогоплательщиком Петербурга.

В опубликованной отчетности банка ВТБ говорится о рекордном для компании объеме выплат налога на прибыль — 35,3 млрд рублей.

До этого крупнейшей выплатой банка по этому налогу было 10 млрд рублей в 2010 году, а всего за минувшие 10 лет компания выплатила налог на прибыль в размере 37,5 млрд рублей.

Банк ВТБ зарегистрирован в Петербурге, а значит из 20% облагаемой суммы 17% пойдет в бюджет города, а 3% – в федеральный бюджет. Иными словами, вклад ВТБ в экономику города составит 29,8 млрд рублей.







Налог на прибыль организаций приносит городу около четверти всех доходов. А выплаты ВТБ по итогам 2018 года обеспечат 5% расходной части петербургского бюджета (около 600 млрд рублей).

По итогам 2017 года крупнейшим петербургским плательщиком налога на прибыль стало ПАО «Газпром нефть» (8,2 млрд рублей), в 2016 г. – АО «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко (3,1 млрд рублей), в 2015 г. – его же ООО «Трансойл» (4,3 млрд рублей).

Прежний рекорд по объемам выплат налога на прибыль, который по большей части уплачивается в региональный бюджет, принадлежал ООО «Новатэк Северо-Запад» Леонида Михельсона — 26 млрд рублей в 2014 году, когда компания ожидала согласований Смольного своего проекта намыва и застройки территорий в Финском заливе. Однако проект так и не состоялся, и в 2015 году эта компания юридически присоединилась к подмосковной «дочке» «Новатэка» и больше не платит налоги в Петербурге.

«Фонтанка» изучила объем налоговых отчислений крупнейших компаний Петербурга и выяснила, кто из них действительно является заметным налогоплательщиком, а кто лишь только кажется таким.