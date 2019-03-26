В пару с Аршавиным. Кержаков стал послом Петербурга на Евро-2020

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Александр Кержаков стал послом чемпионата Европы – 2020. Как сообщает пресс-служба УЕФА, в этом качестве экс-спортсмен будет продвигать Санкт-Петербург как город-организатор турнира, а также «вдохновлять болельщиков смотреть матчи Евро-2020, популяризировать футбол среди молодежи, участвовать в официальных мероприятиях».

В составе «Зенита» Александр Кержаков играл с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. За это время провел 386 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Ранее послом Евро-2020 был назначен другой бывший футболист «Зенита» и сборной — Андрей Аршавин.

Напомним, Евро-2020 по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента. От России заявлен только Санкт-Петербург. Северная столица примет 4 матча турнира, включая 3 матча группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также четвертьфинал (3 июля). На работу организационного комитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Петербурге будет выделено 370 млн рублей из федерального бюджета.





