«Эти господа, они опасны». Противники и сторонники сноса домов на Тележной готовятся к решающей битве

«Сопляки», «дилетанты», «так называемые градозащитники». Доктора наук и профессора из комиссии по фундаментам по просьбе комитета по охране памятников обсудили предложения по спасению пяти зданий на Тележной улице и теперь расскажут Смольному, что никакой конкретики работа, заказанная защитниками квартала, не содержит.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Судьба исторических домов неподалеку от Невского проспекта должна решиться в ближайшее время. К заседанию у нового строительного вице-губернатора Николая Линченко сторонники спасения квартала от сноса приготовили свои рецепты. А Смольный отправил предложения на суд фактически главным оппонентам градозащитников.

В конце января, на последнем совещании по судьбе зданий на Тележной с участием депутатов парламента и представителей петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), вице-губернатор Николай Линченко дал активистам срок до 1 марта для подготовки предложений по спасению исторических домов.

ВООПИиК привлекло к работе сразу три компании – ООО «ТДО», Петербургское геотехническое инженерное бюро (ГПИ) и «Научно-проектный реставрационный центр». К назначенному дедлайну, достаточно жесткому, работа была отправлена в Смольный.







Напомним, обсуждение судьбы домов №№21, 23, 25-27, 29А и 29Г на Тележной улице активизировалось в конце прошлого года. Подоспело заключение компании «Геореконструкция», которая настаивает на необходимости полной разборки зданий. Оно было выполнено по заказу компании «Бизант», «дочки» Glorax Development, которая строит элитное жилье по соседству. В начале января проезжую часть перегородили коммунальщики, а спустя пару недель в 29-м доме вспыхнул пожар.

Как стало известно «Фонтанке», комитет по охране памятников отправил полученные предложения градозащитников по спасению домов на рассмотрение комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям при комитете по градостроительству и архитектуре. Соль ситуации в том, что членами этой комиссии являются руководители компании «Геореконструкция»: гендиректор Алексей Шашкин и научный руководитель Владимир Улицкий.

Судьбу исторических домов комиссия рассмотрела на минувшей неделе, собравшись на заседание в Государственном архитектурно-строительном университете, где поприсутствовал и корреспондент «Фонтанки». Предложения градозащитников представлял главный оппонент спасателей Тележной Шашкин. Свое время на обсуждение потратили серьезные люди, на которых гроздьями висят всевозможные регалии. Например, сам глава «Геореконструкции» является доктором геолого-минералогических наук, членом президиума Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению и международной ассоциации ISSMGE. Улицкий – доктор технических наук, профессор, лауреат госпремии, председатель комитета ISSMGE, член совета по сохранению культурного наследия и Градсовета. Рецензенты, заведующий кафедрой ГАСУ Рашид Мангушев и Игорь Сахаров — профессора и доктора наук.

Как получилось, что на заседании не присутствовали сторонники сохранения зданий, осталось загадкой. Участники не усомнились в том, что звали всех, в том числе и градозащитников, и выразили возмущение их «прогулом». Однако глава петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов сообщил «Фонтанке», что ему не поступало ни письменного, ни устного приглашения. А из трех компаний – авторов работ позвали только ГПИ и Научно-проектный реставрационный центр. По удивительному стечению обстоятельств, именно компанию «ТДО», на примере чьей работы Шашкин громил все предложенные способы, пригласить забыли. Это корреспонденту подтвердил генеральный директор фирмы Ярослав Явид. Представитель КГИОП Ростислав Петров присутствовал в зале, но участия в дискуссии не принимал.

Первым делом Шашкин сообщил, что представляя работу, не намерен давать оценок, а лишь «реплики». И тут же последовала первая из них – все отчеты по домам «написаны под копирку», и для сокращения временных затрат можно рассмотреть любой из них.

Выступающий напомнил, чем обусловлен приговор домам на Тележной, вынесенный его компанией «Геореконструкция»: торф в основании зданий, слабый подстилающий слой и сгнившие кое-где деревянные сваи. Кроме того, грунт, по словам Шашкина, имеет очень высокую степень микробиологической пораженности. «Пески, которые вроде не должны быть плывунами, приобретают свойства плывунов. То есть приобретают свойства пластически деформированной среды», – заверил спикер.

Сама презентация не заняла и 15 минут. При этом предпроектные предложения рассматривали со всей строгостью критики полноценного проекта и ругали за отсутствие расчетной части. Участники также высмеяли присутствие в заказанной градозащитниками работе иллюстраций из «альбома, разработанного с участием Анатолия Полищука в издании Томского университета, 1992 год».

«Написано, что «в связи с отсутствием технического задания в данной работе использованы прежде всего типовые решения устранения и только некоторые из возможных вариантов усиления конструкций», – зачитал Шашкин, с выражением взглянул на собравшихся и зловеще повторил про отсутствие ТЗ.

«Вот почему этих людей сейчас нет? Вот мы бы им сейчас глаза в глаза показали, в чем их недостатки. Я бы очень хотел, чтобы сейчас наша администрация прониклась уважением к комиссии, которая тратит время и рассматривает этот эскизный курсовой проект», – прозвучало от одного из участников заседания.

«Студенты третьего курса, которым я лекции читаю, вот это все уже знают. Я удивлен вообще, что они выставлены, и мы тратим на это время. Это проект так называемый эскизный, он никакой критики, конечно, не выдерживает», – согласился его коллега.

Маститые эксперты в выражениях не стеснялись и умело упражнялись в острословии. Прозвучало предположение: даже если бы оппоненты присутствовали в зале, «дискуссия была бы им непонятна».

– Что можно разъяснить пятилетнему ребенку? Это основные принципы.



– Но пятилетний ребенок хочет понять!



– Вот жалко, что это не курсовой проект, Игорь Игоревич (Сахаров) поставил бы двойку!



– Нет, он стоит четверку с минусом, потому что основные решения по укреплению перечислены.



– Это не проект, у проекта есть расчетная часть.



– Для третьего курса нормально.



– Теперь мы бодаемся с какими-то дилетантами! Тут профессора с 40-50-летним опытом, на другой чаше какие-то сопляки!



– Двоечники!



– Эти господа, и любители, и градозащитники, они опасны.



– Почему вот эти люди должны стоять на преграде прогрессу? Они нам говорят, что тут каждый кирпич Пушкина помнит. Ну, будет другой кирпич, но фасад будет такой же.

Единственным адвокатом градозащитников, по сути, выступил совершенно случайно оказавшийся на заседании сотрудник Петербургского геотехнического инженерного бюро, который не имел отношения к обсуждаемой работе. Он задавал неприятные для ученых мужей вопросы: как же так получилось, что крайнюю степень аварийности присудили целому кварталу, в границах которого здания, построенные в разное время. Могут ли присутствовать в истории неизвестные интересанты, ведь освободиться может участок практически золотой земли в самом центре города. И добавил, что снос и новое строительство, как правило, куда дешевле сохранения домов.

В ответ Шашкин напомнил, что Тележную расселили еще в 2008 году, и, по его собственному выражению, перешел в лирику: «Как Лев Николаевич Толстой написал в «Войне и мире»: отчего сгорела Москва? Любой пустующий дом рано или поздно сгорит».

Обсуждение профессор и доктор наук Мангушев, «чтобы разрядить обстановку», закончил анекдотом, который, по его мнению, касается «работы наших градозащитников»:

«Во время войны рвется мужичок в ГКО (Государственный комитет обороны). Я, говорит, имею срочный доклад для Сталина, который поможет нам разгромить немцев. Его пропустили к одному генералу. «У меня срочный доклад к Сталину». Собрали большую комиссию, специалистов военно-промышленного комплекса, конструкторов. Ну, рассказывай, говорят. «Так вот, я придумал прибор, который позволяет уничтожить и немцев, и их союзников». — «Ну, рассказывай!» — «Красную кнопку нажимаем — все немцы уничтожены. Нажимаем белую — все союзники немцев уничтожены». — «Здорово, а в чем принцип состоит?» — «А вот у вас же есть инженеры. Вот пускай они об этом и подумают».



Резюме комиссии, которое отправилось в КГИОП, было написано без анекдотов, заранее, и зачитано вслух. Проводить голосование за или против принимаемого документа собравшиеся не стали.

Комиссия решила, что «эскизный проект не содержит конкретных предложений по обеспечению безопасного ведения работ по устройству временных креплений», а примеры решений могут применяться только к зданиям высотой 1-2 этажа, тогда как аварийные дома на Тележной — 4- и 5-этажные.

Суть предлагавшегося по спасению зданий «Фонтанке» позднее разъяснил гендиректор «Бюро ГПИ» Денис Чиж: для проведения противоаварийных работ на здания необходимо установить своеобразный металлический экзоскелет, который поддержит стены во время укрепления подземной части сооружений. «Я бы назвал это «аппаратом Илизарова» для зданий», – пояснил эксперт. Укрепление грунтов Чиж предложил выполнить с помощью буроинъекционных свай. Они применяются для укрепления оснований существующих зданий при плотной соседней застройке, для исправления крена фундамента в результате его осадки.

«Я не спорю, опасность есть. Но этот риск при нормальном инженерном подходе не больше, чем при работе с какими-то дефектными конструкциями», – уверен глава ГПИ.

Авторы проекта считают, что предложения по сохранению Тележной нужно рассматривать с участием третейской стороны, которая рассмотрит все аргументы за и против. Как рассказал «Фонтанке» депутат Борис Вишневский, который присутствовал на январском совещании у вице-губернатора Линченко, стороны договорились, что предпроектное предложение будет рассмотрено с участием ее разработчиков и оппонентов, чтобы каждая сторона могла выказать свои аргументы за и против.

Наиболее слабое место в позиции спасателей Тележной кроется в том, что обследование подземной части сооружений, выполненное «Геореконструкцией», – единственное. И все проблемы, по мнению компании, кроются именно там. Ранее предполагалось, что к изучению привлекут несколько организаций, в том числе СПбГАСУ, Геострой и «Бюро ГПИ», но эти планы были забыты. Как и предполагали активисты, основным аргументом сторонников сноса домов станет вопрос безопасности проведения даже противоаварийных работ.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»