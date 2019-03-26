Следственный комитет начал проверку по факту смерти в Москве генерал-майора ФСБ

Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения в одной из московских квартир тела мужчины 1959 года рождения, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по городу Москве 26 марта.

«Вечером 24 марта 2019 года в квартире жилого дома на северо-западе Москвы родственницей было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сообщили в СКР.

В ведомстве также добавили, что, по предварительным данным, на теле мужчины не обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. Проводится комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, умерший — генерал-майор ФСБ России.





