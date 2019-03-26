На Медиков пострадали медики. Очевидцы рассказывают подробности ДТП

В понедельник, 25 марта, Госавтоинспекция оформила в Санкт-Петербурге 340 ДТП, в 16 из которых пострадали три человека, в том числе один ребёнок. В Ленинградской области зафиксировано 52 ДТП, в пяти из них пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Никто не погиб. Об этом 26 марта сообщает в своём паблике «ВКонтакте» УГИБДД по городу и области.

В целом в марте число ДТП за сутки в Петербурге редко превышало 400 и пару раз (в начале месяца) перевалило за 500.

Одна из самых серьёзных вчерашних аварий случилась на проспекте Медиков. «Фонтанка» уже сообщала, что травмы получили три человека. Теперь же рассказываем детали.

25 марта около 19:40 на проспекте Медиков, 9, по данным УГИБДД, столкнулись «Шкода» под управлением женщины 1986 года рождения и карета скорой помощи марки «Форд» под управлением мужчины 1963 года рождения. В состоянии средней степени тяжести были госпитализированы водитель «Шкоды» и двое фельдшеров.







Фотографии с места ДТП публикуют «Дорожный инспектор» и очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Аварию видел вживую. На моих глазах на перекрестке столкнулись скорая (с сиреной и спецсигналом ) и легковое авто. Скорость обоих около 60 км/час. Жесть. Врач вышел из «скорой» и держится за голову. Видимо, сильный удар. Все видел из маршрутки», – рассказывает Дмитрий.

«Был свидетелем аварии, ехал по встречной полосе, – пишет Тима. – Девушка на «Шкоде» ехала на зеленый, скорую видеть не могла, так как ехала в левой полосе, а в правой полосе двигалась маршрутка, которая перегородила девушке обзор, маршрутка оттормозилась, «скорая» увидела торможение и не сбавляя ход поехала дальше, и там уже случилось то, что случилось». «Я свидетель тоже, подтверждаю, – добавляет Сергей. – «Скорая» ехала на красный, «Шкода» на зелёный и не видела из-за маршрутки».

«Проезжали полчаса назад. Машину легковую отталкивали гайцы вручную. Все стандартно, но, блин, водитель «скорой» – у него лицо в ужасе таком было, что самой до дома ехать страшно стало», – делится Виктория.