Суд назначил рассмотрение дела Кокорина и Мамаева на 3 апреля. Процесс может пройти за одно заседание

Пресненский районный суд Москвы назначил дату рассмотрения уголовного дела футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. Их адвокаты 3 апреля попросят завершить процесс и вернуть дело прокурору. Как сообщает пресс-служба Пресненского суда 26 марта, судья Елена Абрамова назначила на третье число предварительное слушание.

«Оно пройдет в закрытом режиме, для слушателей открыто только оглашение постановления по итогам судебного заседания», – добавили в пресс-службе.

Стадия предварительного слушания не обязательна в уголовном процессе, суд может его провести по собственной инициативе или просьбе защиты.

«Адвокаты обвиняемых заявили ходатайство при ознакомлении с материалами дела», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе суда.







На предварительном слушании 3 апреля защитники будут настаивать на возвращении материалов прокурору в связи с допущенными нарушениями закона при составлении обвинительного заключения. Суд может с ними согласиться. Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий обвиняются в групповом хулиганстве, нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью. По версии следствия, в октябре 2018 года они пьяными избивали жителей столицы.

Судья Елена Абрамова известна громкими процессами над «богом Кузей», считающим себя реинкарнацией Христа и Моисея, и полковником полиции Дмитрием Захарченко, у которого при обыске нашли девять миллиардов рублей.