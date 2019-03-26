Загитова заработала 135 тыс. долларов призовых за сезон. Это мелочь в сравнении с тем, сколько 16-летняя фигуристка получает за рекламу

В фигурном катании завершился сезон, и стало возможным подсчитать, сколько заработали российские фигуристы. Самый солидный призовой фонд собрала действующая чемпионка мира Алина Загитова.

За победу на чемпионате мира россиянка получила 64 тысячи долларов. Общий же доход от выступлений на международных соревнованиях (победы на двух этапах Гран-при и второе место в финале Гран-при, серебро чемпионата Европы, победа на чемпионате мира) – 135 тысяч долларов.

Главная конкурентка Загитовой в России Евгения Медведева из-за неудачного сезона получила лишь 33 тысячи долларов за бронзовую медаль на чемпионате мира.

На счету третьей российской участницы чемпионата мира – 2019 Софьи Самодуровой 47 тысяч долларов (второе и третье место на двух этапах Гран-при, золото чемпионата Европы).

Отметим, что лидерам мирового фигурного катания, например той же Загитовой, главный заработок приносят все же не призовые за выступления на турнирах. Тем более что чуть ли не большую часть от выигранных денег спортсмены отдают в виде налогов, отчислений тренерам и, в некоторых случаях, Федерации фигурного катания России. Основной заработок фигуристы получают от рекламы. По оценкам сайта espn.com, за участие в рекламных акциях японской косметики, производителя спортивной одежды и обуви Puma, матрасов для животных и японской аниме-игры Magia Record Загитова в общей сложности за минувший сезон заработала около 2,5 млн долларов. По этому показателю среди российских спортсменок она уступает только Марии Шараповой с рекламным доходом 17 млн долларов.





