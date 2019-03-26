18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +1
$ 64.17р
72.58р
13:17 26.03.2019
Расширенный поиск

Спорт
26.03.2019 12:40
Печать

Загитова заработала 135 тыс. долларов призовых за сезон. Это мелочь в сравнении с тем, сколько 16-летняя фигуристка получает за рекламу

В фигурном катании завершился сезон, и стало возможным подсчитать, сколько заработали российские фигуристы. Самый солидный призовой фонд собрала действующая чемпионка мира Алина Загитова.

За победу на чемпионате мира россиянка получила 64 тысячи долларов. Общий же доход от выступлений на международных соревнованиях (победы на двух этапах Гран-при и второе место в финале Гран-при, серебро чемпионата Европы, победа на чемпионате мира) – 135 тысяч долларов.

Главная конкурентка Загитовой в России Евгения Медведева из-за неудачного сезона получила лишь 33 тысячи долларов за бронзовую медаль на чемпионате мира.

На счету третьей российской участницы чемпионата мира – 2019 Софьи Самодуровой 47 тысяч долларов (второе и третье место на двух этапах Гран-при, золото чемпионата Европы).

Отметим, что лидерам мирового фигурного катания, например той же Загитовой, главный заработок приносят все же не призовые за выступления на турнирах. Тем более что чуть ли не большую часть от выигранных денег спортсмены отдают в виде налогов, отчислений тренерам и, в некоторых случаях, Федерации фигурного катания России. Основной заработок фигуристы получают от рекламы. По оценкам сайта espn.com, за участие в рекламных акциях японской косметики, производителя спортивной одежды и обуви Puma, матрасов для животных и японской аниме-игры Magia Record Загитова в общей сложности за минувший сезон заработала около 2,5 млн долларов. По этому показателю среди российских спортсменок она уступает только Марии Шараповой с рекламным доходом 17 млн долларов.



Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
26.03.2019 10:54

В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.
pixabay.com
25.03.2019 17:07

Эфиопия намерена наводнить российский рынок высококачественным кофе

Российскому бизнесу предложат наладить прямые поставки одного из самых высококачественных кофе в мире от производителей Эфиопии. Вопросы взаимодействия обсудят на Российско-Эфиопском торгово-инвестиционном форуме, который состоится в Санкт-Петербурге 11 апреля этого года.
ПАО «Группа ЛСР»
25.03.2019 16:48

Паркинг со скидкой от 250 тыс. рублей в комплексе «Европа Сити»

У жителей «Европы Сити» появилась возможность приобрести свое первое парковочное место со скидкой 250 тыс. рублей, второе будет со скидкой уже в 350 тыс. рублей.
предоставлено ГК «РосСтройИнвест
25.03.2019 16:34

«РосСтройИнвест» открыл продажи в третьем этапе ЖК NEW TIME

Группа компаний "РосСтройИнвест" открыла продажи квартир в третьем этапе жилого комплекса NEW TIME, строящегося в Приморском районе Санкт-Петербурга. В рамках третьего этапа в продажу выведена 321 квартира в корпусе 2.1. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2021 г.
LEGENDA Intelligent Development
25.03.2019 16:16

Кто такой «Trendy hunter»*

Мы уже рассказывали о том, что такое жилье бизнес-класса, а сейчас открываем серию материалов о четырех типах покупателей такого жилья по версии LEGENDA: «trendy hunter»*, «опытном бизнес-потребителе», «заботливом родителе» и «бывалом прагматике».
БФА-Девелопмент
25.03.2019 15:08

БФА-Девелопмент: 27 лет в строю и на стройке

ГК «БФА-Девелопмент» отметила день своего основания. Компания давно и прочно связана с Петербургом, известна своими проектами по реставрации, восстановлению и приспособлению памятников архитектуры, активно строит и управляет коммерческой и жилой недвижимостью.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.03.2019 14:53

Мужчины-клиенты банка «Санкт-Петербург» потратили на подарки на 46.5 миллионов рублей больше, чем женщины

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал покупки клиентов, совершенные 14 февраля, 23 февраля, 8 марта и накануне праздников. Клиентов банка праздники побудили на новые транзакционные рекорды.
«Аквилон Инвест»
25.03.2019 11:45

Эксперты назвали "проект года комфорт-класса в Петербурге"

В конце минувшей недели состоялась церемония награждения победителей Move Realty Awards – одной из самых авторитетных российских премий в области недвижимости. Проектом года комфорт-класса в Северной столице жюри признало ЖК «СолнцеPARK» от холдинга «Аквилон Инвест».
фото предоставлено компанией «ЭПЛ. Якутские бриллианты»
25.03.2019 10:00

25 лет производителю бриллиантов из Якутии

Российский бизнес, по мировым меркам, молодое явление и не так много компаний, начавших свой путь в девяностых, можно увидеть сегодня на рынке.
ПСК
22.03.2019 16:22

Темпы ввода жилья в Петербурге на старте 2019 года

Темпы жилищного строительства в Санкт-Петербурге феврале 2019 года оказались на 9% меньше показателей февраля 2018 года - 69 тыс. кв. м против 76 тыс. кв. м. По мнению аналитиков группы компаний «ПСК», это обычная практика и делать далеко идущие выводы на основании данных первых двух месяцев года не стоит.
Glorax Development
22.03.2019 16:16

Golden City стал победителем премии Move Realty Awards

Жилой комплекс Golden City, который Glorax Development возводит на побережье Финского залива, стал победителем в номинации «Проект года бизнес-класса в Санкт-Петербурге» престижной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards-2019
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
22.03.2019 16:06

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры с мансардами и террасами

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир с открытыми террасами и мансардным остеклением. Это уникальные форматы жилья, характерные для исторического центра и вместе с тем довольно редко встречающиеся в новых проектах городских застройщиков.