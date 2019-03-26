Петербурженка на «Лексусе» заявила о краже. Бородач просто поднял с пола сумку с документами

В Красногвардейском районе Петербурга полицейские расследуют грабеж: неизвестный на Infiniti украл сумку из Lexus. Вместе с сумкой злоумышленникам достались деньги и паспорта владелицы и ее мужа.

Как стало известно «Фонтанке», 25 марта в 15:52 в полицию обратился петербуржец и рассказал, что 7 минут назад у дома 26/16 по Новочеркасскому проспекту у его жены из машины Lexus NX200 выхватили сумку с деньгами. Злоумышленники – неизвестные мужчины на синем «Инфинити».

Вечером женщина подала заявление в полицию, рассказав подробности происшествия. По ее словам, неизвестный мужчина лет 35-40 на вид, ростом 170-175 см, с черной бородкой, в темных куртке и кепке открыто и без применения физической силы похитил с пола левого заднего сиденья ее «Лексуса» сумку. В сумке стоимостью 8 тысяч рублей были 150 тысяч рублей наличными, банковские карты и топливная карта на имя заявительницы, ключи от Lexus и охранной системы, документы на машину, права, паспорта заявительницы и ее мужа и смартфон стоимостью 35 тысяч рублей.

Общий ущерб составил 193 тысячи рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.





