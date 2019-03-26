Ford сворачивает российский бизнес. Завод во Всеволожске может закрыться до конца года

Американский концерн Ford определился с планами реструктуризации российского бизнеса. По данным «Фонтанки», компания официально объявит о своих планах завтра, 27 марта.

Первым шагом оптимизации станет закрытие завода во Всеволожске, где собираются модели Focus и Mondeo. Начиная со второго квартала предприятие ждут сокращения, окончательно оно прекратит работу до конца 2019 года, рассказал источник, близкий к Минпромторгу.

Также планируется закрыть один из двух татарстанских заводов, но какой именно, в Набережных Челнах или Елабуге, пока не определено. По словам собеседника издания, одним из факторов, повлиявшим на решение начать реструктуризацию именно с Всеволожска, стал сильный профсоюз, позиция которого не дает оптимизировать издержки так, как хотелось бы концерну.

В самой компании на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». В экономическом блоке Ленобласти сообщили, что воздержатся от комментария до 27 марта.







По данным «Коммерсанта», Ford может уже летом полностью отказаться от выпуска и импорта в РФ легковых автомобилей. Компания оставит в портфеле только LCV.

Напомним, планы реструктуризации неэффективного европейского подразделения Ford анонсировал в начале января. О том, что компания обсуждает закрытие завода во Всеволожске, стало известно в начале марта. Как сообщала «Фонтанка», на фоне низких продаж предприятие приостановило выпуск модели Mondeo. Сейчас завод работает в одну смену четыре дня в неделю. По данным профсоюза, на нем трудятся 1030 человек, из которых около 800 заняты непосредственно на производстве.

Прямые потери для бюджета региона в случае закрытия предприятия будут почти незаметными, но эффект домино ощутят производители комплектующих и дилеры.