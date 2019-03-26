Левый берег от правого в Петербурге отрежут на пяти переправах. Ночью

Пять мостов разведут в Петербурге в ночь на 27 марта. Хронометраж будет летним.

«Мостотрест» продолжает готовить переправы Северной столицы к сезону навигации. Ночью разведут Володарский, Большеохтинский, Троицкий, Благовещенский и Тучков мосты. Закроют их для автомобилистов по летнему расписанию, то есть на всю ночь.

Старт навигации в Северной столице документально назначен на 10 апреля, однако фактическая разводка зависит от погоды и ледохода. В минувшие выходные Нева вскрылась ото льда. В акватории Финского залива процесс ускоряют рейдовые буксиры и ледокол «Буран».





