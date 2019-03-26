Ратуши шести городов ФРГ эвакуированы, в них ищут бомбы

Сразу шесть немецких городов 26 марта временно лишились управления – работа местных ратуш остановлена из-за тревожных сообщений. Как сообщила газета Welt со ссылкой на полицию, служащих и посетителей эвакуировали из ратуш городов Аугсбург, Кайзерслаутерн, Хемниц, Гёттинген, Нойнкирхен и Рендсбург.

По данным немецкого издания, в Аугсбурге после поступившей угрозы взрыва на место прибыл большой наряд полиции, ратушу эвакуировали, кроме того, остановлено движение трамваев на площади перед городской управой.

В Нойнкирхене также утром во вторник поступило письмо, содержащее угрозу взрыва. "Ратуша остается временно закрытой", – сообщила представительница полиции.

В Кайзерслаутерне поступило письмо с угрозами, сообщил представитель полиции. На место прибыли силы безопасности с поисковыми собаками, которых используют для обнаружения взрывчатки.







В Хемнице 200 сотрудников были вынуждены покинуть мэрию, также закрыт и эвакуирован близлежащий к ратуше рынок.

Правоохранители продолжают искать взрывчатку.