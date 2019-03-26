По Неве плавают снежные «медузы». В Петербурге наступили самые холодные в марте дни

С ночи 26 марта в Северной столице пошел снег. Окончание внезапной зимы синоптики запланировали на конец недели.

Михаил Огнев/

Циклон, который во вторник накрыл Петербург, постепенно уходит в Верхневолжье, сообщает в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Снег, который в марте начал стремительно таять, вновь окрасил город в белый цвет, а по Неве поплыли ледяные «медузы». «Сегодняшний день будет одним из самых холодных во второй половине текущего марта», – отметил Леус. Несмотря на такой прогноз, днем в городе температура плюсовая, до двух градусов тепла.

Такая погода, по данным Северо-Западного УГМС, сохранится в городе на Неве до конца недели. Уже в пятницу может потеплеть до +10, синоптики пророчат солнце.





