Испытания системы ПРО США показали в Twitter

Агентство по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона 25 марта провело первое успешное испытание, в ходе которого для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) были задействованы две противоракеты. Соответствующее видео доступно в Twitter.

NEW: US Missile Defense Agency releases video of Monday’s Ground-based Midcourse Defense «salvo» test. Full video here. Shorter clips to follow. 1/x pic.twitter.com/B2hIIKc0zB