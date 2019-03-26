Испытания системы ПРО США показали в Twitter

Агентство по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона 25 марта провело первое успешное испытание, в ходе которого для перехвата межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) были задействованы две противоракеты. Соответствующее видео доступно в Twitter.

NEW: US Missile Defense Agency releases video of Monday’s Ground-based Midcourse Defense «salvo» test. Full video here. Shorter clips to follow. 1/x pic.twitter.com/B2hIIKc0zB — Ankit Panda (@nktpnd) 26 марта 2019 г.







Предназначенная для ликвидации МБР стартовала с Маршалловых островов в Тихом океане, противоракеты – с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Расстояние между пунктами пусков МБР и перехватчиков около 6,5 тысячи километров.

Пентагон официально сообщил, что первая противоракета уничтожила головную часть МБР, тогда как вторая, проведя селекцию «оставшихся обломков и других объектов в воздухе», выбрала и поразила «следующий с точки зрения представляемой угрозы объект».

Согласно Bloomberg, целью испытаний было имитирование уничтожения МБР, запущенной Ираном или Северной Кореей в сторону США.