Кокорин пошел за правдой в ЕСПЧ

Адвокаты нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина отчаялись добиться справедливости в российском суде. Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на защитника спортсмена Андрея Ромашова, он направил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Эту жалобу там могут либо коммуницировать в течение месяца, либо нет. Сама она не влияет на российское законодательство. Но если жалобу признают корректной и удовлетворят, то это будет означать, что нарушена европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод», – подчеркнул адвокат.

Кроме того, в этом случае с государства будут взысканы деньги в пользу обвиняемого, а положительный ответ из ЕСПЧ будет рассмотрен как вновь открывшееся обстоятельство. «Верховный суд Российской Федерации может отменить на его основании все решения, противоречащие европейской конвенции», — заявил Ромашов.







Ранее стало известно, что московская полиция завершила расследование уголовного дела футболистов «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева. В уголовном деле остались три статьи УК, вмененные футболистам, младшему брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому. В зависимости от роли каждого четверка обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.

По словам защиты, Кокорин страдает от отсутствия тренировок. ФСИН объясняет проблемы Кокорина бездельем: «Лежит, смотрит телевизор, набирает вес», – описал жизнедеятельность футболиста замглавы федеральной службы Владимир Максименко.