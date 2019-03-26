Вопрос об УДО для студентки Карауловой, пытавшейся сбежать в Сирию, рассмотрят в апреле

В середине апреля городской суд Вологды рассмотрит ходатайство защиты московской студентки Варвары Карауловой, получившей 4,5 года за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство». Фигурантка просит об условно-досрочном освобождении.

Об этом 26 марта сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Вологодский городской суд назначил на 16 апреля рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении Карауловой от отбывания наказания», – приводит слова юриста агентство.

Защитник уповает на успех, так как девушка отбывала срок без нарушений распорядка, получая поощрения от руководства вологодской колонии. Также в ходатайстве сказано, что Варвара Караулова (она же Александра Иванова) заочно учится на юриста в Московском финансово-промышленном университете «Синергия», а в случае ее условно-досрочного освобождения ее готовы взять на работу менеджером.







Напомним, Караулову арестовали в октябре 2015 года. Второкурсница МГУ втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно пытавшихся попасть в Сирию. Сама девушка говорила на суде, что воевать или взрывать кого-то не собиралась: она ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж. Гособвинение просило для нее 5 лет со штрафом, в итоге студентка получила 4,5 года.

Защита пыталась обжаловать приговор, но Верховный суд в марте 2017-го оставил его в силе.