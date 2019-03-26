Финский паспорт - один из самых «мощных» в мире, российский - на 47-м месте

Компания Henley & Partners 26 марта представила свежий рейтинг паспортов, показывающий, насколько свободно могут передвигаться по миру граждане различных стран.

Самые «мощные» паспорта – азиатские: граждане Сингапура, Японии и Южной Кореи могут посещать без визы 189 стран. Обладатели немецкого паспорта имеют возможность без ограничений посетить 188 государств. Финляндия делит третье место с Данией, Италией, Францией и Швецией – их гражданам не нужна виза при поездках в 187 стран мира.

Россия за последние три месяца поднялась на одну позицию, до 47 строчки, хотя ранее россиянам не требовалась виза в 119 стран, а сейчас - в 118. Согласно методологии рейтинга, электронная виза все же считается барьером, в отличие от визы, которая ставится по прибытии, а именно в пользу электронной поменял свои правила Оман. С 2018 года позиция России не изменилась.

Наименьшей свободой в передвижении по миру обладают граждане Ирака и Афганистана – без визы им разрешён въезд лишь в 30 стран.





