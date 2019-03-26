Не тот размерчик. Исторический выход двух женщин в открытый космос отложен - астронавтке не подошёл скафандр

Исторический выход двух женщин в открытый космос отложен на неопределённый срок по банальной причине. Астронавтке NASA не подошёл скафандр, сообщает североамериканское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Впрочем, почему это выяснилось только на околоземной орбите, NASA в своём пресс-релизе не объясняет.

Космический подвиг от США был запланирован на 29 марта, его должны были совершить Кристина Кук и Энн Маклейн. Однако Маклейн, которая уже выходила в космос 22 марта, пришла к выводу, что ей – как и ее напарнице – нужна верхняя часть скафандра среднего размера, а она в данный момент есть на МКС в единственном экземпляре.

В связи с этим было решено, что в выходе 29 марта примет участие лишь одна женщина-астронавт – Кристина Кук. Маклейн еще раз выйдет в открытый космос 8 апреля в паре с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком.





