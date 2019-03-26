В Британии людям, отказавшимся от своих автомобилей, заплатят 3000 фунтов в год

Правительство Великобритании решило в порядке эксперимента предложить тем, кто добровольно откажется от личного автомобиля, компенсацию транспортных расходов в размере до 3000 фунтов в год. Эти деньги будут перечисляться или непосредственно на проездные карточки, или их можно будет тратить через приложение в смартфоне для проезда в транспорте, аренды электромобилей в каршеринге, велосипедов и других видов экологичного транспорта.

Цель эксперимента – установить, сколько может понадобиться денег, чтобы склонить заядлых водителей к отказу от собственного автомобиля в пользу общественного транспорта и сервисов совместного владения, пишет Аutoexpress. Этот проект – часть правительственной программы по уменьшению загрязнения воздуха и решению проблем перегруженности транспортной системы. Статистика, полученная по результатам прошлого года, свидетельствует о том, что пробки на дорогах обошлись Великобритании в 7,9 млрд фунтов, то есть в среднем по 1317 фунтов на каждого водителя.

На первом этапе эксперимента 100 автовладельцам в городе Ковентри и его окрестностях будет предложено на год полностью отказаться от собственной машины и попытаться пользоваться только общественным транспортом, каршерингом и велосипедами. При этом все транспортные расходы будут строго фиксироваться и оплачиваться за государственный счет.

Если в ходе эксперимента удастся «отучить» автовладельцев пользоваться собственным транспортом в пользу общественного, аналогичную схему «дотаций» отказникам собираются распространить на всю Британию. Только вот финансировать ее предлагается уже не за счет налогоплательщика, а за счет частных компаний, таких как автобусные парки или компании-производители электрокаров.





