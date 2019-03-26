Поисками утонувшего в Неве мальчика занимаются 28 спасателей. Второй ребенок в больнице в шоковом состоянии

Поиски провалившегося под лед ребенка возобновились на Неве утром 26 марта. Тонувшие накануне четвероклассники учились в одной школе и жили неподалеку от места поисков.

В региональном управлении МЧС «Фонтанке» сообщили, что на Неве в районе «Ломоносовской» работают 28 спасателей и 6 единиц техники. Водолазы ищут тело десятилетнего ребенка, который вышел на лед вместе с приятелем накануне днем. Один из школьников на набережную возле 121 дома по проспекту Обуховской Обороны смог выбраться самостоятельно, второй ушел под воду около пяти часов вечера. Выжившего увезли в больницу, он в удовлетворительном состоянии, ребенок отделался стрессом.

По информации нашего издания, дети гуляли одни. Они учатся в школе неподалеку, в параллельных классах. Утонувший мальчик жил с отцом и бабушкой.





