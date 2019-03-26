Пенсионер просит о помощи

Пенсионеру Николаю Ильичу слуховые аппараты за счёт государства не полагаются – потеря слуха считается не фатальной. Однако это не только сопровождается дискомфортом на бытовом уровне, но и несёт определённую опасность. Накопить на современные аппараты у него не получается, поэтому впервые в жизни обратился за помощью.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит о помощи в сборе средств.

Ордин Николай Ильич, 84 года.

Необходимы многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Не хватает 57740 руб.

Николай Ильич не привык просить о помощи – сам всегда работал и другим помогал. Во время войны отца вместе с другими деревенскими бросили на защиту Тихвина, там все и погибли. Мама осталась одна с четырьмя детьми, каждому нашлось в хозяйстве дело. «Сейчас про это редко рассказывают, но выживали мы во время войны и еще долго после буквально чудом», – рассказывает пожилой мужчина. Отслужив в Витебской десантной дивизии, Николай Ильич подался в Ленинград – надо было помогать матери и сестре.

Окончив шоферские курсы, отработал почти без отпусков до 75 лет. Трудился и в ГАИ, и в пожарной части, и в гараже городской администрации. Николай Ильич имеет многочисленные грамоты, благодарственные записи в трудовой книжке, статус ветерана труда и пенсию 23 тысячи рублей. Более пяти тысяч ежемесячно тратит на лекарства. Остальное: помощь сестре, коммуналка, еда и машина – практически единственная отрада сейчас, это старенькая «Ока» и поездки на дачу.

Несколько лет назад пенсионер стал терять слух. Сейчас не может толком смотреть новости, общаться с друзьями, да и выезжать за пределы двора стал побаиваться. Хуже всего получается различать отдельные звуки в шумной обстановке. Бесплатные аппараты ему от государства не полагаются, так как потеря слуха всё ещё не фатальна, хоть и причиняет большой дискомфорт. Накопить на современные приборы у мужчины не получается. Дочери помочь не могут – по состоянию здоровья сами нуждаются в поддержке. Супруги нет. Николай Ильич старается сохранять бодрость духа и очень надеется на помощь.

О том, как помочь Николаю Ильичу, можно узнать на его странице на сайте фонда: https://happylong.ru/wards/209/

Фонд «Долго и счастливо» благодарит читателей «Фонтанки» за помощь Ольге Дмитриевне Костюк.

«Благодаря этой помощи мы смогли оплатить и передать ей жизненно необходимое оборудование: инфузомат – насос для длительного, дозированного, контролируемого введения лекарств и питательных веществ, а также комплект расходных материалов к нему. Уже больше десяти лет Ольга Дмитриевна борется за возможность жить полноценно. Из-за неудачно сделанной операции, последующих осложнений и болезни Крона она не может нормально есть и пить. Всё – и питание, и питье, и лекарства – вводится только через вену. Капельницы Ольге Дмитриевне в ручном режиме ставил муж. Однако сделать всё абсолютно правильно удавалось не всегда. Теперь всё необходимое для поддержания здоровья и лечения есть дома у нашей подопечной. И ей не нужно лишний раз переживать, насколько точно рассчитаны дозировки и нет ли ошибки. Ольга Дмитриевна и её супруг от всей души благодарят за помощь каждого, кто откликнулся на их просьбу», – сказали в фонде.