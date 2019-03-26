Ученицу московской школы госпитализировали с ножевым ранением в живот. Подросток указала на одноклассницу

Школьницу с ножевым ранением в живот доставили в больницу в Москве. Девушка заявила, что ударила ее одноклассница.

О происшествии в одной из школ на востоке столицы 26 марта сообщает ГСУ СК РФ по городу. Случился конфликт с применением холодного оружия вчера.

«Предварительно, ... ножевое ранение девочка получила в школе от одноклассницы, – говорится в заявлении пресс-службы. – Данный факт несовершеннолетняя скрыла от учителей и одноклассников. Вечером того же дня мамой девочки была обнаружена рана».

Родители и привезли подростка в больницу. Сейчас следователи работают с одноклассниками девочек, педагогами и родителями.







РЕН ТВ добавляет, что пострадавшей 16 лет и что рану после потасовки она заклеила скотчем. После чего ушла домой.