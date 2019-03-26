Захарова посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии извиниться перед россиянами и Трампом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналисту из США Фариду Закарии извиниться перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а также перед россиянами и американцами в связи с его прошлыми заявлениями о «сговоре Трампа с русскими».

«На мой взгляд, ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокурора Мюллера надо сначала извиниться за всё, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду», — написала Захарова на своей странице в Facebook 26 марта.

Накануне Министерство иностранных дел России выразило надежду, что в США наберутся смелости официально признать отсутствие «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией в ходе его предвыборной кампании, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.







«Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого «сговора», но и все инсинуации о «российском вмешательстве» – не имеющая под собой оснований злобная клевета, выдуманная для использования во внутриполитической борьбе в США. Тогда, наверное, в этой истории будет все же поставлена точка», — говорится в сообщении МИД.

Позавчера генпрокурор США Уильям Барр направил в конгресс отчет о результатах расследования Мюллера, в котором говорится, что спецпрокурор не обнаружил свидетельств сговора и координации между избирательным штабом Трампа и Россией. Мюллер вел расследование «сговора» между Трампом и Россией с 2017 года. В Москве и Вашингтоне категорически отрицали подобные обвинения.