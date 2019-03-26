Каникулы сильнее снега: пробки в Петербурге ниже нормы. В ДТП на Науки «обвинили» ледяную корку

Несмотря на снегопад, дороги в Петербурге утром 26 марта, как и накануне, 25 марта, оказались свободнее обычного. Максимум составил 5 баллов – столько же, сколько вчера, и на 2 балла меньше нормы, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Напомним, на этой неделе продолжаются школьные каникулы.

Сейчас сервис оценивает загруженность города в «жёлтые» 4 балла. Обычно в это время бывает 4-5 баллов, вчера были «зелёные» 3 балла.

Самый плотный трафик утром зафиксирован на шоссе Революции и Рябовском шоссе в центр (8 баллов), на Московском шоссе в центр (8 баллов), на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр (8 баллов). Любопытно, что в топ-5 крупнейших пробок вошла одна ночная:







9:53, внутренняя сторона КАД, 9,3 км, от виадука над железной дорогой до Пулковского шоссе. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

9:59, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.

9:32, Московское шоссе, 5,1 км, от центра Scania до 2-го Бадаевского проезда. Пробка продержалась 2 часа.

9:08, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 30 минут.

0:23, внешняя сторона КАД, 4,7 км, от Краснофлотского шоссе до поворота на Большое Коновалово. Пробка продержалась 1 час 10 минут.

Некоторые водители жаловались на гололедицу, но другие её не заметили. Сообщения о ДТП очевидцев есть, но не аномально много. Вот несколько постов из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге при подъеме на Кушелевский путепровод», – пишет Антон.

«КИА» устроила замесик на проспекте Науки, виноват снежочек. Трамваи встали в цепочку», – рассказывает Иван. «На перекрёстке улицы Вавиловых и проспекта Науки маршрутное такси и два автомобиля догнали друг друга. Трамваи выстроились в шеренгу в сторону «Академической», – добавляет читательница «Фонтанки» Ольга. «На Науки сегодня трэш. У дома 40 две маршрутки столкнулись, и за «О'Кеем» трио стояло: маршрутке в зад две легковушки. Трамваи стояли в сторону Ручьёв. Теперь устроили им в обратку, – уточняет в комментариях в «ДТП и ЧП» Оксана. – Лёд голый». «С утра на проспекте Науки была ледяная корка», – подтверждает Марина.

На Пулковском шоссе «Лансер» застрял на разделительном газоне, усугубив пробку на въезд в город.