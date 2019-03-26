Александр Медведев: «Зенит» заработал на билетах и абонементах 14 миллионов евро

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о доходах футбольного клуба от коммерческой деятельности. В интервью «Спорт-Экспрессу» глава петербургской команды заявил, что в сезоне 2017/18 на билетной и абонементной программах сине-бело-голубые заработали 14 миллионов евро.

Еще 3 миллиона на мерчендайзинге в дни проведения матчей, и 650 тысяч — на кейтеринге. «Удовлетворены ли мы? Еще нет. Мы бы хотели, чтобы на каждом матче была полная заполняемость. Планируем создание мегамагазина, музея. Надеюсь, нам удастся если не повторить модель "Барселоны" в этом плане, то хотя бы концептуально сделать что-то похожее», – заявил Медведев.

Напомним, в начале марта Медведев побывал с рабочим визитом в футбольном клубе «Барселона». С президентом каталонской команды он договорился «об обмене опытом и практическом взаимодействии по широкому кругу вопросов».

Александр Медведев занял посты президента и генерального директора «Зенита» в феврале 2019 года, сменив Сергея Фурсенко. В прошлом Медведев занимал должности заместителя председателя правления ПАО «Газпром», являлся гендиректором ООО «Газпром экспорт» (дочерняя структура монополии, через нее идет экспорт природного газа). С 2008-го по 2014 год Медведев был президентом Континентальной хоккейной лиги. Сейчас параллельно с «Зенитом» продолжает работу в хоккейном СКА, где занимает должность заместителя председателя совета директоров ЗАО «СКА Санкт-Петербург» (председатель — Геннадий Тимченко).





