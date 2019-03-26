Huawei расширяется на российском рынке. Компания запустит собственный музыкальный сервис

Музыкальный сервис планирует запустить в России китайская компания Huawei до конца 2019 года. Об этом 26 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника.

Сервис Huawei Music будет предоставлять пользователям доступ к музыке и клипам. Стоимость ежемесячной подписки будет сопоставима с ценой подписки на Apple Music и Google Play. Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что сейчас Huawei ведет переговоры с международными музыкальными лейблами.

Новый сервис будет развернут на базе облачной платформы Huawei Cloud.

В 2018 году в России начал работу видеосервис «ТНТ-Premier». Техническую платформу для него разрабатывала Huawei. В работе «ТНТ-Premier» часто случаются сбои, что, по информации источников «Коммерсанта» и «Ведомостей», вынудило «Газпром медиа» перенести сервис на собственную платформу.





