В ЖК «Охта Хаус» началось строительство наземных паркингов

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») приступила к строительству наземных многоуровневых паркингов на территории ЖК «Охта Хаус», который возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д. 6-7, литер А.

Специалисты Компании заканчивают работы по устройству свайного поля и уже приступили к откопке котлована одного из наземных многоуровневых паркингов на 406 машиномест. На втором наземном многоуровневом паркинге на 508 машиномест в ближайшее время начнутся свайные работы. Строительство паркингов, расположенных на территории ЖК «Охта Хаус», завершится в I квартале 2021 года.

ЖК «Охта Хаус» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Новый жилой комплекс общей площадью 138 тыс. кв. м будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры разного метража: от студий до трехкомнатных. На территории комплекса будут построены наземные многоуровневые паркинги и подземный паркинг на 994 машиноместа.

В комплексе будет реализована автоматизированная система управления и диспетчеризации здания, позволяющая поддерживать комфортные климатические условия и предупреждать аварийные ситуации. Скоростные бесшумные лифты, собственная диспетчерская служба, удобные колясочные – все эти опции создадут дополнительный комфорт для жителей комплекса.

На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты – дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты, банки и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3 и 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/