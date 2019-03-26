«Инвестторг» согласовал проектное финансирование ЖК «Геометрия»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг» подписала со Сбербанком договор о проектном финансировании. Новый механизм взаимодействия застройщиков, банков и покупателей станет обязательным с 1 июля 2019 года.

Игорь Новгородский, генеральный директор АО «Инвестторг»: «Изменения в законодательстве, регулирующие рынок долевого строительства, подтолкнули нас к необходимости перехода на полное проектное финансирование. Сегодня мы подписали соглашение со «Сбербанком» о финансировании строительства ЖК «Геометрия». В ближайшее время планируем заключить аналогичное соглашение по проекту «Европейский парк».

Сбербанк выбран нами неслучайно. На сегодня это одна из надежных кредитных организаций, способная быстро и профессионально подготовить сделку. Удобная схема работы с данным банком позволит нам плавно и в короткие сроки перейти на эскроу-счета.

Использование проектного финансирования даст нам возможность сократить срок строительства объектов и исключить зависимость процесса строительства от графика продаж.

Инвестиционно-строительная компания «Инвестторг»

ЖК «Геометрия» – застройщик ООО «СЗ «Инвестторг 6-3», разрешение на строительство №47-RU47504303-157K-2016 от 25 ноября 2016 г., проектная декларация http://geodom.me

ЖК «Европейский парк» – застройщик ООО «СЗ «Инвестторг 6-1», разрешение на строительство №47-RU47504303-039K-2017 от 2 июня 2017 г., проектная декларация http://evropa-park.ru

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