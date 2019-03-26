В Петербурге тренера по баскетболу заподозрили в сексуальном насилии над школьницами

Баскетбольного тренера подозревают в сексуальном насилии над воспитанницами в Петербурге.

О предполагаемом педофиле 26 марта рассказало ГСУ Следственного комитета по городу. По информации ведомства, 53-летнему спортсмену предъявили п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, тренер баскетбольного клуба превысил границы дозволенного трижды: в феврале 2019 года на территории Эстонии, в сентябре 2018-го и январе 2019-го в школе Московского района города. Потерпевшие — две школьницы 2007 года рождения.

«Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения», – отметили в СК, добавив, что тренера проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.





